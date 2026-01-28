сегодня в 16:39

Дорожники убирают снег в Одинцове круглосуточно во время снегопадов

В Одинцове дорожные службы работают без выходных из-за обильных снегопадов. По словам водителя дорожного ремонтно-строительного управления Андрея Зацарного, на линию вышла вся техника: 12 машин и пять тракторов, включая снегопогрузчики и самосвалы.

Смены начинаются с 6:00 утра и продолжаются без перерывов. За одну смену дорожники успевают пройти улицы дважды, при этом один цикл уборки занимает пять–шесть часов. Общая протяженность обслуживаемых дорог составляет около 115 километров.

Несмотря на усталость, сотрудники продолжают уборку, чтобы обеспечить безопасность движения и проезд транспорта в условиях непогоды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.