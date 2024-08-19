Дорожники Подмосковья отремонтировали ограждения на 9 дорогах региона

Ограждения восстановили на Дзержинском шоссе в Котельниках, ул. Советской в Раменском округе, Носовихинском шоссе в Балашихе, Новом бульваре и Лихачевском шоссе в Долгопрудом, Новомытищинском проспекте в Мытищах, проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, бульваре Строителей в Красногорске и на Можайском шоссе в селе Перхушкове Одинцовского округа.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и ограждений — всех элементов, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.