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Дорожники подмели и помыли Каширское шоссе в Ступине

В городском округе Ступино дорожные службы провели работы по уборке смета на проезжей части и тротуарах на Каширском шоссе в Ситне-Щелканово и Шугарово на улице Шоссейная. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В ходе работ специалисты «Мосавтодора» очистили от мусора и пыли проезжую часть, тротуары, автобусные остановки.

Дорожники также привели в нормативное состояние остановку на улице Андропова, восстановили работоспособность освещения на улице Академика Белова.

На улицах Придорожная, Белопесоцкая, Городищенская и на Староситненском шоссе приведены в порядок дорожные знаки.

Работы по летнему содержанию дорог продолжаются. В первую очередь дорожные службы ликвидируют мусор, моют знаки, ограждения, остановки, чистят проезжую часть. При необходимости ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.



«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.