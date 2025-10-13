Дорогу к Ильинскому кладбищу ремонтируют в Солнечногорске

В Солнечногорске завершают ремонт муниципальных дорог. Работы ведут на одном из последних участков — от деревни Елизарово до Ильинского кладбища. Здесь на протяжении 2 км подрядчик делает основание и укладывает асфальтобетонную крошку, сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный путь включили в план дополнительно.

«Ранее для автолюбителей проезд до погоста при осадках был затруднителен. По завершении работ жителям станет намного комфортнее в любые погодные условия пользоваться маршрутом. Дополнительный контракт мы разыграли за счет экономии денежных средств при реализации основной программы», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Всего в городском округе отремонтировали 53 участка муниципальных дорог общего пользования по основному плану и еще проводят работы на двух дорогах дополнительно. Общая протяженность ремонта составила больше 31 км.

Вторая дорога, которую делают добавочно, — от Литвиново через Шелепаново до Овсянниково. Как и участок до Ильинского кладбища, ее завершат в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.