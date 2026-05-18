Дорогой домофон: в Москве сын экс-главы газеты отдал аферистам 16 млн рублей

Мошенники обманули 17-летнего сына Николаса Дадиани — бывшего генерального директора холдинга «Пронто-Медиа», который долгие годы издавал газету бесплатных объявлений «Из рук в руки». Афера на 16 млн началась со звонка, сообщает Baza .

Аферисты связались с подростком под видом сотрудников «службы обслуживания домофонов» и попросили продиктовать секретный код из СМС-сообщения. Получив его, преступники перешли к психологическому давлению.

Они начали запугивать школьника заявлениями о том, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» якобы взломали, а от его имени прямо сейчас идет финансирование запрещенной и экстремистской деятельности.

Чтобы избежать уголовной ответственности и «задекларировать» средства, юноше приказали собрать ценности. Сначала подросток вынес из квартиры матери 5,9 тыс. евро, 750 долларов США, а также дорогие ювелирные украшения на общую сумму 9,4 миллиона рублей.

Затем кураторы заставили парня тайно зайти в квартиру отца, чтобы забрать оттуда люксовые наручные часы стоимостью более 6 миллионов рублей. Все это имущество наследник медиаменеджера передал в руки незнакомцам.

Общий ущерб от действий преступников превысил 16 миллионов рублей.

На улице Маресьева была задержана первая участница преступной цепочки. Ей оказалась 29-летняя приезжая. Она была курьером и забирала пакеты у испуганного школьника.

Вскоре была поймана и ее сообщница — 21-летняя жительница подмосковного Долгопрудного. Девушка успела сдать похищенные ювелирные изделия и часы в ломбард, а вырученные миллионы конвертировала в криптовалюту и перевела на кошельки организаторов схемы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.