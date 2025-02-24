Дорога в санаторий и ЖКХ: что пенсионеры в Москве могут оплатить на mos.ru

Пожилые москвичи могут подать заявление на компенсацию дороги в санаторий онлайн

На портале mos.ru московские пенсионеры могут компенсировать затраты на дорогу в санаторий, встать в очередь на получение путевки, прикрепиться к медицинским учреждениям и оплатить услуги ЖКХ, сообщает «Вечерняя Москва».

«В рамках одного заявления на компенсацию стоимости проезда можно подать сразу несколько, например на себя и ребенка. При этом заявителю достаточно указать минимум сведений и прикрепить сканкопии проездных билетов», — сказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

По ее словам, большая часть данных автоматически переходит из личного кабинета на портал. Это сокращает срок получения компенсации в 6 раз.

Кроме того, после прикрепления онлайн к поликлинике, стоматологии или женской консультации открывается электронная запись на прием к врачу. Также можно узнать адрес, часы работы и расписание работы отдельных специалистов.