Допрыгал на стремянке: мужчина смог перейти огромную лужу, не замочив ног

Россиянка Александра (имя изменено) разместила в своем блоге в соцсети видео с мужчиной, который придумал, как пройти через затопленную дорогу, не замочив ног.

На видео показано, что прохожий переходит узкую затопленную дорогу с помощью стремянки, лужа в этом районе образовалась огромная. Он встал на одну из ее ступенек и прыгал вместе с лестницей.

«Он просто мой кумир! Пацан, я верю в тебя!» — прокомментировала Александра.

Комментаторы восхитились находчивостью мужчины, а также задались вопросом, где он взял стремянку или он всегда ее с собой берет. Некоторые отметили, что это опасно, так как можно попасть в яму или открытый люк.

