Доносы на Шамана и ООН: екатеринбурженка написала свыше 500 жалоб по зову сердца

Россиянка написала свыше 500 жалоб на певцов, политиков и по вопросам капремонта

40-летняя экс-следовательница из Екатеринбурга написала больше 500 жалоб на знаменитостей и политиков, а также по вопросам капремонта и жестокого обращения с животными, сообщает Mash .

По словам екатеринбурженки, она пишет доносы «по зову сердца, а не из скверности». На одно заявление тратит около 5 минут. Постоянные жалобы от нее получают прокуратура Лос-Анджелеса, губернатор Калифорнии и представители ООН.

Самый громкий кейс у жалобщицы — защита чести любимого певца Мэрилина Мэнсона. Поклонница два года жаловалась на фильм «Восстание Феникса», который, как она считает, порочил честь артиста. В итоге она победила — фильм запретили показывать в РФ.

Также она писала жалобы на телеведущего Владимира Соловьева, певца Шамана, депутата Александра Ильтякова и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Кроме того, у нее есть обращения и по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна с упоминанием возможных преступлений на Урале, а еще блок о мошенниках, собиравших деньги на подарок Мэнсону.

