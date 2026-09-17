ДОМ.РФ на торгах продает помещение в Кубинке

ДОМ.РФ продаст на торгах двухэтажное нежилое помещение площадью 733,2 кв. м в Кубинке. Объект удобен для коммерческих целей — находится в 70 км от МКАД и вблизи Минского шоссе на трассе М-11.

Заявки на участие в аукционе принимают до 5 октября. Торги пройдут 9 октября. Начальная цена — 10,4 млн рублей.

Помещение занимает 1-й и 2-й этажи нежилого здания по адресу: ул. Сосновка, д. 6/1. В здании площадью 2 тыс. кв. м работают гостиница и магазин продуктов. Рядом — жилые дома и лес. Минское шоссе — в 175 м, напротив находится парк «Патриот». Остановка «Сосновка» — в 150 м, а до центра Кубинки — 7 км.

ДОМ.РФ развивает неиспользуемое федеральное имущество в Подмосковье. В августе участок 0,1 га в Красногорске передан под ИЖС за 27,08 млн рублей. В июле комплекс на 0,4 га в Химках продан за 65,17 млн рублей. В июне коттеджный поселок на 1,18 га в д. Жуковка реализован за 763,49 млн рублей. В марте парк-отель «Озеро Круглое» продан за 647,2 млн рублей.

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