Домодедовцы душевно отметили праздник Яблочный спас в парке «Елочки»

Жители и гости Домодедово отметили праздник Преображения и Яблочного спаса в парке «Елочки». Около храма Петра и Февронии Муромских организовали мастер-классы, тематическую фотозону и игровую программу для детей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Один из православных праздников отмечают 19 августа по новому стилю. В простонародье этот день называется Вторым Спасом. Если Первый Спас считается Медовым, то нынешний тоже сладкий — Яблочный. С этой поры наши предки начинали снимать яблочный урожай.

«В нашей семье — это многолетняя традиция приходить в парк ранним утром отмечать Яблочный спас. В этот день по традиции принято освящать новый урожай, поэтому мы собрали в корзину наши плоды, украсили ее, а священник благословил их. Организаторы продумывают все до мелочей, несколько локаций с мастер-классами, конкурсы, угощения. В этот день мы все чувствуем единство народа и благодать», — многодетная мама, жительница города Домодедово Светлана Бородина.

После Божественной литургии прошла благотворительная ярмарка в поддержку добровольческого движения «Дорогою добра» и конкурс на самую красивую корзину, а также мастер-класс по разукрашиванию брошей в виде фруктов.

«По исконному завету до Второго Спаса крестьянин не трогал румяный плод на ветке, а все к нему присматривался. А если брал сладкое яблочко в руки, то откладывал его до Преображения. В этот день хозяйки приносят свежие плоды в храм. Часть освященных яблок крестьяне жертвовали церкви, а потом священник раздавал их всем прихожанам. Наши предки август величали „месяцем-соберихой“. В эту пору они примечали: если дни держатся еще ясные да теплые, и лето красное никуда не торопится, то звёздными ночами после Второго Спаса все равно холода усиливались, и осень на Русь пробирается», — пояснила Светлана Бородина.

Гости праздника смогли насладиться вкусными угощениями, приготовленными из урожая собственных дачных участков, и поделиться рецептами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.