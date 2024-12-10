Домодедовский центр психологической помощи отметил 10-летие

В досуговом центре парка «Елочки» городского округа Домодедово собрались психологи и их подопечные, чтобы отметить 10-летие центра психологической помощи. Одним из важных достижений центра — это помощь бойцам, вернувшимся со специальной военной операции и их семьям, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Два года, с начала СВО мы занимаемся бесплатной психологической помощью участникам специальной военной операции. Мы очень рады, что сегодня собрались наши друзья, полный зал. И мы готовы дальше работать и продолжать в том же направлении», — сказал руководитель Домодедовского отделения общественного объединения российских психологов «СоДействие» и центра «Академия психологии» Сергей Тиунов.

Поздравить с юбилеем пришли те, кому психологи уже помогли и продолжают поддерживать. За это время рабочие отношения переросли в крепкую дружбу. Специалистов отметили благодарственными письмами.

«Чрезвычайно важно именно в такие непростые времена получать квалифицированную психологическую помощь в этом центре. Мы видим какое большое количество гостей пришло. Это значит, что у центра большое количество друзей, — отметил председатель совета торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово Александр Пашков.

Основатель центра Сергей Тиунов поделился с друзьями планами, новыми идеями. Во главе угла все также помощь участникам СВО и их семьям.

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