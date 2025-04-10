Домодедовский школьник выиграл экскурсию в Технопарк высоких технологий

Ученик Домодедовской школы № 9 Максим Жуков в прошлом году вместе с мамой прошел курс Школы профориентации для родителей, реализуемый в городском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодой человек мечтает стать пилотом гражданской авиации. Его видеоролик о профессии мечты одержал победу на конкурсе, организованном Кадровым центром Подмосковья. Наградой стала профессиональная поездка в Технопарк высоких технологий и посещение музея Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

Во время экскурсии Максиму и его родителям продемонстрировали процесс разработки и проведения аэродинамических исследований летательных аппаратов. Специалисты поделились знаниями, необходимыми пилоту для предотвращения аварийных ситуаций, и рассказали массу увлекательных фактов.

Экскурсия оказалась чрезвычайно познавательной и насыщенной, укрепив Максима в его стремлении стать пилотом. В знак благодарности Максим преподнес сотрудникам ЦАГИ модель аэробуса, на борту которого он мечтает перевозить пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе

«Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.