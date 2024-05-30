Домодедовские волонтеры разобрали добрые крышечки

Домодедовские волонтеры разбирали добрые крышечки, которые приносят организации, школы и неравнодушные люди, передает пресс-служба администрации городского округа.

Этот цветной пластик являются незаменимой валютой для подопечных приюта. Он сдаётся в переработку и становится бытовым или строительным изделием, а подопечные приюта за счёт вырученных средств получают еду, новые вольеры и многое-многое другое!

Но не каждой крышке дано пройти этот увлекательный путь. На переработку можно приносить крышки от пластиковых бутылок, дой-паков и тетрапаков. А ещё на них должны быть следующие маркировки: 02, 2, 05, 5, HDPE в треугольнике, PP.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.