Ученики из Домодедова посетили предприятие ракетно-космической отрасли

Ученики шестого класса Востряковского лицея № 1 городского округа Домодедово посетили российские космические системы — российское предприятие ракетно-космической отрасли, созданное на базе ФГУП «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения». Оно специализируется на создании и разработке систем управления космическими аппаратами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главный эксперт АО «Российские космические системы» Людмила Михайловна рассказала школьникам об исследованиях дальнего космоса, системах дистанционного зондирования Земли и создании спутниковых систем поиска и спасения людей, судов и самолетов.

Ребята смогли увидеть аппаратуру и приборы, которые уже были использованы в космических миссиях, а также те, что применяются сегодня для исследования планет Солнечной системы, создания спутников и работы на Международной космической станции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.