Домодедовские школьники торжественно приняли кадетскую присягу на Поклонной горе

В Москве на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» 26 учеников Домодедовской школы № 7 торжественно приняли кадетскую присягу. Набор этого года стал юбилейным: первый кадетско-казачий класс в образовательном учреждении был открыт в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Церемония началась с возложения цветов к памятнику «Скорбь». После этого в Зале Славы состоялось главное событие — принесение клятвы на верность Отечеству и кадетскому братству. Завершилось мероприятие исполнением гимна кадет.

Как отметил первый заместитель атамана Отдельского казачьего общества Московской области Владимир Малыгин, Домодедовская школа № 7 занимает особое место в системе кадетского образования региона.

«Домодедовская школа — одна из восьми школ Московской области, развивающих кадетское направление. Она является лидирующей по кадетству, показывает достойный пример и активно участвует во всех наших мероприятиях», — подчеркнул Владимир Малыгин.

По словам организаторов, проведение церемонии на Поклонной горе придало событию особую значимость. Впервые домодедовские кадеты приняли присягу в столь торжественной обстановке одного из главных мемориальных комплексов страны.

Принятие присяги стало для школьников первым серьезным шагом на пути служения Отечеству, символом ответственности, дисциплины и готовности следовать традициям российского казачества и кадетского движения.

