Домодедовские предприниматели приняли участие в форуме

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Форум проводился в два этапа: в первый день состоялась деловая программа с участием бизнес-экспертов, во второй и третий — выставка-ярмарка региональных производителей. Гостями форума стали порядка 20 тысяч человек.

Участниками выставки стали 59 предпринимателей из Подмосковья. Они представили гостям товары собственного производства.

Среди участников были три предпринимательницы из Домодедово.

Мария Филимонова представила проект брендированных леденцов без сахара, а также пастилы, фруктовых чипсов, чайных сфер.

Анна Погонина продемонстрировала свой уникальный ремесленный шоколад, конфеты и мягкую карамель.

Анна Улыбина открыла всем маленький ароматный мир для души и тела. Ее домашняя мастерская изготавливает ароматические свечи, диффузоры, парфюмерию.

Бизнес-леди из Домодедово получили новые знания, расширили круг полезных знакомств и подарили участникам настоящую атмосферу новогоднего волшебства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.