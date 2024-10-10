Домодедовские парки поделились планами на предстоящий зимний сезон

Команда парков Домодедова поставила несколько глобальных и важных задач на предстоящий зимний сезон. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В частности, планируется создать точки притяжения жителей в каждом парке этой зимой; усовершенствовать лыжню в парке «Городской лес», а также проложить ее в парках «Взлет» и «Гальчино»; залить каток с искусственным покрытием в парке «Елочки» и с натуральным — в парке «Константиновский» и «Взлет»; оборудовать естественные горки для катания в «Гальчино» и «Городском лесу»; установить деревянные горки — парк «Константиновский» и «Взлёт».

Запланировано провести ряд мероприятий и фестивалей:

1 декабря — открытие зимнего сезона;

14 декабря — открытие резиденции Деда Мороза;

28 декабря — нашествие снеговиков;

1 января — забег обещаний;

6 января — Рождественский сочельник;

11 января — парад санок;

25 — холодные игры февраль — большая олимпиада февраль — закрытие зимнего сезона.

«Мы провели наше внутреннее совещание с командой и выбрали новую цель — открываем зимний сезон! Старт 1 декабря», — сказала директор парков Домодедово Юлия Смирнова.

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