Домодедовские парки поделились планами на предстоящий зимний сезон
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Команда парков Домодедова поставила несколько глобальных и важных задач на предстоящий зимний сезон. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В частности, планируется создать точки притяжения жителей в каждом парке этой зимой; усовершенствовать лыжню в парке «Городской лес», а также проложить ее в парках «Взлет» и «Гальчино»; залить каток с искусственным покрытием в парке «Елочки» и с натуральным — в парке «Константиновский» и «Взлет»; оборудовать естественные горки для катания в «Гальчино» и «Городском лесу»; установить деревянные горки — парк «Константиновский» и «Взлёт».
Запланировано провести ряд мероприятий и фестивалей:
- 1 декабря — открытие зимнего сезона;
- 14 декабря — открытие резиденции Деда Мороза;
- 28 декабря — нашествие снеговиков;
- 1 января — забег обещаний;
- 6 января — Рождественский сочельник;
- 11 января — парад санок;
- 25 — холодные игры февраль — большая олимпиада февраль — закрытие зимнего сезона.
«Мы провели наше внутреннее совещание с командой и выбрали новую цель — открываем зимний сезон! Старт 1 декабря», — сказала директор парков Домодедово Юлия Смирнова.
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