Домодедовские моржи открыли сезон зимнего плавания

Комфортная погода установилась для любителей моржевания. По традиции в конце ноября на пруду в селе Вельяминово городского округа Домодедово сезон открывают вельяминовские моржи. Собираются они уже девятый год подряд.

«Я свою жизнь делю на две части: до закаливания и после. Закаливание прежде всего даёт уверенность. В том числе восприятие поменялось окружающей среды в целом. Сейчас выходишь на улицу, думаешь: холодно! А потом вспоминаешь, как холодно вчера было в проруби, и думаешь: нет, сегодня не холодно», — Владимир Трубкин, член клуба закаливания и зимнего плавания «Вельяминовские моржи».

Многие после приобщения к зимнему купанию перестали бояться простуд и вирусов, чувствуют себя намного лучше, здоровее, крепче.

На открытие сезона к вельяминоским моржам приехали соратники из других клубов Подмосковья. Вместе готовили и ели традиционное блюдо — солянку, состязались в силовых упражнениях на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.