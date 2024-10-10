Домодедовские кадеты рассказали о своей учебе замглавы округа

В Домодедовской гимназии № 5 прошла встреча кадетов Следственного комитета Российской Федерации с заместителем главы округа Юлией Терещенко и заместителем начальника отдела следственного комитета России по городу Домодедово Юлией Родиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча была посвящена вопросам кадетского образования. Кадеты поделились своими впечатлениями от учебы в кадетском классе и рассказали, как этот опыт помог им развить самодисциплину, ответственность и уважение к традиционным духовным ценностям нашего народа, а также к ценностям братства, долга и чести.

Выпускница кадетского класса Анастасия Головачева поделилась своими знаниями об истории кадетства в России и рассказала о том, как обучение в кадетском классе повлияло на её жизнь и мировоззрение.

Светлана Александровна Литвинова, классный руководитель 11 «К» класса, рассказала о своём первом кадетском классе, который был создан в 2001 году. Её рассказ вызвал живой интерес у аудитории и подчеркнул важность и значимость кадетского образования на протяжении многих лет.

Встреча стала значимым событием для всех участников, подтвердив важность кадетского образования в формировании будущих лидеров и профессионалов, готовых служить своей стране.

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