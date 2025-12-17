Домодедово утвердил график профилактических визитов на участки с экологическим риском

С 1 октября 2025 года в Домодедово действует график обязательных профилактических визитов на земельные участки, относящиеся к среднему и умеренному экологическому риску, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово с 1 октября 2025 года утвержден график профилактических визитов на земельные участки, которые отнесены к категориям среднего и умеренного риска по экологической опасности. Об этом сообщила начальник отдела муниципального земельного контроля Ирина Чикмачева.

Профилактические визиты проходят в форме беседы по месту деятельности собственника участка. К среднему риску относятся земли, граничащие с кладбищами и водными объектами, что может привести к подтоплению. К умеренному риску — участки в населенных пунктах, соседствующие с сельскохозяйственными землями, а также земли, закрытые от общественного доступа, где возрастает риск вандализма.

В ходе визита собственников информируют о требованиях к использованию земли и способах снижения экологического риска. При необходимости выдается предписание. Отказаться от визита нельзя.

Программа профилактики на 2026 год и реестр объектов доступны на сайте городского округа Домодедово. Граждане могут проверить, относится ли их участок к категории экологического риска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.