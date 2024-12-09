Домодедовец в 94 года стал героем социального проекта «Энергия побед»

Житель Домодедово стал героем социального проекта «Энергия побед». В нем рассказывают об обычных пенсионерах и их необычной, насыщенной жизни. Проект стартовал несколько лет назад, и за это время создатели рассказали о многих представителях «серебряного возраста», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Домодедовец Борис Графов в свои 94 года читает наизусть стихи Есенина, ведет здоровый образ жизни, но не прочь пощекотать нервы экстримом.

«Мы рассказываем про живых людей, реальные истории. То есть мы рассказываем правду: какая может быть старость, и какой она может быть яркой и полезной», — Оксана Клементьева, руководитель проекта «Энергия побед».

Создатели «Энергии побед» сравнивают поиск героев с поиском клада. Каждый участник проекта — настоящее сокровище. О Борисе Графове они узнали благодаря его необычному хобби.

«Конечно, мы смотрим большое количество материалов в интернете и ищем, что на слуху, какие истории всплывают. Как правило, это одна маленькая заметочка, как например, „Борис Графов прыгнул девятый раз с высоты 200 метров“», — Оксана Клементьева.

Герой проекта признаётся: такие прыжки сравнимы с выпитой чашкой хорошего кофе. А другим советует: если есть желание и позволяет здоровье — надо пробовать и такие развлечения.

«В чём секрет моей бодрости? Здоровое питание, позитивное отношение к миру и, конечно, ежедневная зарядка», — Борис Графов.

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