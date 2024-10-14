Домен заблокированного Discord ведет на сайт службы по контракту в ВС РФ

Русскоязычный домен заблокированного сервиса Discord перебрасывает пользователей на сайт службы по контракту в российской армии. В этом убедился коррепондент РИАМО.

Если в поисковой строке браузера набрать discord.ru, то пользователя переадресует на сайт службапоконтракту.рф.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord на территории России 8 октября. Ранее ведомство вынесло пять решений о нарушении российского законодательства в отношении этого сервиса.

При этом часть пользователей сообщала, что сервис продолжает работать, несмотря на блокировку. Discord якобы доступен на смартфоне и ПК без ограничений, но только на домашнем Wi-Fi. С использованием мобильного интернета сервис недоступен.