Домашнее болото: как не завести плесень в стиральной или посудомоечной машине

Рецепт идеального домашнего болота предельно прост. Всегда стирайте одежду в стиральной машине и мойте посуду в посудомойке на быстрых режимах при 30 градусах — грибок обожает такую теплую лужу. Обязательно лейте побольше гелей и густого кондиционера, они оставят на пластике и патрубках липкую мыльную пленку, отличную питательную среду. Об этом РИАМО сообщил мастер по ремонту техники Олег Рыж.

«И самое главное: сразу после окончания цикла наглухо закрывайте дверцу. Влажная темная парилка без грамма свежего воздуха сделает свое дело, и уже через месяц из барабана будет разить сырым подвалом», — сказал, как не надо делать, Олег Рыж.

Если этот рассадник вам надоел, эксперт советует применять жесткие меры. Плесень убивают только кипяток и агрессивная химия.

«Сначала берем губку с хлорсодержащим средством и физически вычищаем всю слизь из складок резиновой манжеты стиралки и сливного фильтра посудомойки. Затем заливаем в пустую машинку стакан жидкого отбеливателя или засыпаем 100 граммов лимонной кислоты и запускаем самый длинный цикл на максимальных 90 градусах. Термоядерная температура растворит застарелый жир, а химия выжжет споры», — объяснил мастер.

По словам эксперта, золотое правило отсутствия плесени в технике: после каждого использования дверцы и лотки для моющих средств обязаны оставаться приоткрытыми до полного высыхания. Тогда шанс возникновения плесени уменьшается до минимума.

