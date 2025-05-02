Дом клинского ветерана теперь украшает памятная табличка

Дом в Клину, где живет ветеран войны теперь отмечен памятной табличкой. И такие акции в эти дни проходят во всех городах страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дом 88 А по улице Карла Маркса теперь отмечен табличкой, означающей, что здесь живет ветеран Великой отечественной войны Лариса Алексеевна Кудимова. Открывали знак представители общественных организаций, депутатского корпуса и юнармейцы. От местного отделения партии «Единая Россия» к клинчанам обратилась Алена Сокольская.

Ларисе Алексеевне 24 апреля исполнилось 84 года. Во время войны при бомбёжке она оказалась под завалом. Тогда был задет зрительный нерв, и с тех пор она плохо видит. Но давняя травма не повлияла на оптимизм и чувство юмора ветерана.

Помогают Ларисе Алексеевне две дочери, внуки и правнук. Постоянную поддержку оказывают администрация городского округа Клин и социальная служба:

«Готовят, убирают. Следят, смотрят по телефону, кто звонил. Кому надо что сказать, я же ничего не вижу» — рассказала Лариса Алексеевна Кудимова, ветеран Великой Отечественной войны.

Установка памятных табличек на домах, где живут ветераны, в городском округе проходит в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память». И не только к праздникам — внимание к пожилым людям носит регулярный характер.

Как говорит дочь Ларисы Алексеевны, сотрудники администрации посещают ветерана и в случае необходимости, и просто чтобы справиться о здоровье.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.