Дом для расселения аварийного фонда в Подольске завершат во II квартале 2026 г

Продолжается строительство 17-этажного жилого дома в мкр. Климовск Подольска, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Сегодня строительная готовность достигла 75%, ведется монтаж внутренних инженерных систем и наружных сетей, отделочные работы и благоустройство территории. Завершить объект планируют во II квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Новострой рассчитан на 199 квартир различных планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Во всех квартирах будет выполнена чистовая отделка. Сюда переселят 382 жителя, чьи дома стали непригодны для проживания.

В каждом из двух подъездов предусмотрено по два лифта, в том числе подъемники для инвалидов-колясочников. Во дворе появятся детские и спортивные площадки с мягким покрытием, зона отдыха и парковка на 163 машино-места.

Возведение объекта строго контролирует Главгосстройнадзор Подмосковья. Инспекторы надзорного ведомства проверяют каждый этап работ.

Строительство ведется по госпрограмме Московской области, направленной на расселение граждан из аварийного жилого фонда.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.