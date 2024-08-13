Должностное лицо администрации Лобни привлечено к административной ответственности

сегодня в 11:23

Подмосковное УФАС признало старшего эксперта управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа Лобня Московской области виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа старшему эксперту управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.