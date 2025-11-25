Должно стать нормой: россиян призвали рожать детей сразу после 18-летия

Ряд экспертов распространяет в Сети мнение о том, что в ряде стран, в том числе в России, нужно активнее работать над вопросами демографии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала свое мнение на этот счет, заявив, что дети у россиян должны появляться после совершеннолетия, сообщает Сайт MK.Ru .

По словам Матвиенко, самая главная проблема России в настоящее время — это найти способ поменять мнение населения в области демографии. Нужно сделать так, чтобы успешными считались те, у кого большие, дружные и крепкие семьи.

«Иметь детей должно быть модно. Нормой должно стать рождение детей как можно раньше после достижения совершеннолетия, а не как у нас сейчас — в 28–29 лет. Не надо все откладывать на потом. „Потом“ может уже и не случиться — по медицинским и другим показателям», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила привлекать к ответственности работодателей, которые при найме женщин интересуются, планируют ли те рожать детей в ближайшее время.

Также заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко заявил, что в России необходимо создать реестр холостяков: это может стимулировать демографию.

