Матвиенко призвала наказывать за вопросы о детях женщинам на собеседовании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что работодатели не должны задавать женщинам вопросы о планах завести детей во время собеседования. Она призвала наказывать за это, сообщает ТАСС .

По словам Матвиенко, многие женщины сталкиваются с тем, что при приеме на работу у них спрашивают: «А вы в декрет не собираетесь?». Председатель Совфеда назвала это дискриминацией.

«Вот вам и вся демография на этом заканчивается», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что за подобные вопросы работодателей надо наказывать. Матвиенко считает, что для устранения проблемы нужно отработать соответствующие этические нормы.

Председатель Совета Федерации также отметила, что необходимо создать условия для того, чтобы женщины и работали, и рожали.

Ранее Матвиенко заявила, что семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку». Она призвала содействовать семьям в улучшении жилищных условий в тех регионах, где они проживают.

