Доля жира, консистенция, цвет: как выбрать натуральную сметану

Она напомнила, что качественная сметана должна соответствовать ГОСТ 31452-2012. В составе натурального продукта допускаются только сливки и закваска, а массовая доля жира — не менее 10%. Продукт должен иметь однородную густую консистенцию с глянцевой поверхностью, белый или кремовый цвет и кисломолочный вкус без посторонних запахов.

Как подчеркнула специалист, наличие в составе растительных жиров, крахмала, загустителей или консервантов свидетельствует о фальсификате. На упаковке обязательно должно быть указано слово «Сметана», а также информация о производителе, срок годности (не более месяца), пищевая ценность и состав. Упаковка должна быть герметичной, без повреждений и подтеков.

Для проверки качества сметаны дома эксперт посоветовала обратить внимание на растворимость в горячей воде — натуральная сметана растворяется полностью, а фальсификат образует комочки. Также можно использовать йод: если продукт синеет, значит, в нем есть крахмал. При этом маркировка сметаны в системе «Честный ЗНАК» обязательна для всех производителей и продавцов.

