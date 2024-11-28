Доля новых китайских автомобилей на рынке столицы составила 68%

В Москве 26 ноября прошла третья федеральная дилерская конференция «Высшая передача», на которой ведущие эксперты отрасли провели анализ автомобильного рынка и озвучили данные по спросу и предложению дилерских авто. Главным трендом оказалась стабилизация китайских брендов на отечественном рынке новых авто, а также увеличение доли автомобилей из Китая в кросс-интересе покупателей, сообщила пресс-служба «Авито Авто».

Развитие сегмента китайских авто в РФ

По словам руководителя команды аналитики коммерческого блока «Авито Авто» Артема Соколова, в последний год авторынок в России отличался уверенной положительной динамикой. Особенно явной стала активность сегмента новых автомобилей производителей из Китая и их дилеров. Благодаря этому доля предложения китайских моделей установилась на уровне 68%, а российских авто — на уровне 22%.

Анализ кросс-интереса покупателей авто продемонстрировал лояльность к автопрому Китая. Раньше в поисковых запросах фигурировали новые китайские авто, корейские, японские и европейские марки с пробегом, которые рассматривали наряду с машинами из Китая. Теперь же альтернативой китайским автомобилям стали авто других брендов из КНР. К примеру, Geely конкурирует с Haval Jolion или с машинами с пробегом — Hyundai Santa Fe и Toyota Camry. В качестве конкурента для новой модели JETOUR рассматривают Jaecoo J7 или машины с пробегом — Kia Sportage, Hyundai Solaris или Toyota Camry.

«В сегменте автомобилей с пробегом предложение на площадке „Авито Авто“ увеличилось на 35% по отношению к октябрю предыдущего года. Доля предложений от дилеров в этом сегменте составила 22%. Сохраняющаяся доступность автомобилей с пробегом у дилеров говорит о том, что они становятся более клиентоориентированными», — рассказал Соколов.

При этом доля китайского автопрома среди машин с пробегом составляет 5%, в то время как на российские автомобили приходится 25%. При этом лидерами остаются производители из других стран, на которые приходится около 70% предложений. В топ входят южнокорейские авто — 15%, немецкие — 17% и японские — 21%.

Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто» Фото - © Пресс-служба «Авито Авто»

Цифровизация автомобильного рынка

Цифровизация стала важным драйвером автомобильного рынка. Чтобы ответить на возникшую у клиентов потребность, дилеры занимаются освоением онлайн-платформы. Как отметила руководитель продукта для частных пользователь Арина Дзюба, интерес к онлайн-поиску машин сейчас очень значителен — каждый год свыше 7 млн покупателей ежедневно заходят на главную страницу «Авито».

Согласно данным опроса «Авито Авто», приобретать автомобиль у дилера готовы 34% покупателей, что на 5% превышает данные прошлого года. Свой опыт после покупки у дилера положительно оценили 82% респондентов.

По словам директора по развитию сегмента автодилеров «Авито Авто» Антона Воронова, на сегодняшний день платформу посещают свыше 36,6 млн пользователей ежемесячно. Они одновременно размещают 1 млн объявлений с легковыми авто и каждый день заключают 28 тыс. сделок.

«Наши показатели свидетельствует о росте активности среди автопроизводителей и дилеров, стремящихся расширить свое присутствие на рынке. Поэтому наши цели на 2024 год — поддерживать дилеров, предоставляя им бизнес-решения для повышения эффективности работы в цифровом пространстве, а также помогать пользователям быстрее и удобнее решать задачи с покупкой и продажей автомобилей», — сказал Воронов.

Гости конференции «Высшая передача»

На конференции прошла сессия блогеров, которую посетили Алексей Бутенко (руководитель Журнала «Авито Авто»), команда «Привет Тачки» в лице Алексея Жутикова и Ильи Фролова, Елена Лисовская («Лиса рулит») и Максим Кадаков (главный редактор журнала «За Рулем»).

Эксперты обсуждали ценные инсайты о создании востребованного контента, развитии личного бренда и эффективном взаимодействии с аудиторией в соцсетях. На практических инструментах для построения долгосрочной коммуникационной стратегии и развития каналов дилерских центов в digital-пространстве сделали особый акцент.