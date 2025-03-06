Долголеты Подмосковья выступят в состязаниях по стрельбе из винтовки

На сегодняшний день долголеты готовятся к выступлению в районных состязаниях среди женских команд по стрельбе из пневматической винтовки. Участники группы по общей физической подготовке всегда ответственно подходят к различному рода соревнованиям.

Упражнения на свежем воздухе для пожилых людей обеспечивают множество преимуществ: поддерживают физическую форму, предотвращают падения, улучшают работу сердца и сосудов, повышают иммунитет, стабилизируют эмоциональное состояние и способствуют социализации.

Занятия в группе по общей физподготовке проводятся по средам в 12:00 и пятницам в 10:00 по адресу: Тучково, улица Новая, дом 17 (Спорткомплекс).

Инструктор — Елена Латушко, тел. 8 (916) 831-70-07.

В Рузском городском округе успешно реализуется региональная программа «Активное долголетие».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.