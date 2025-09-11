Долголеты Подмосковья приняли участие в фестивале «Рыбная фиеста»

На живописном Матырском пруду в городе Луховицы прошел захватывающий турнир по ловле рыбы под названием «Рыбная фиеста». Мероприятие было организовано в рамках проекта «Активное долголетие», который направлен на поддержку и активизацию людей старшего возраста. В турнире приняли участие команды из различных округов Подмосковья, включая Зарайск, Озеры, Коломну и Луховицы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Проект «Активное долголетие» нацелен на создание условий для активного участия пожилых людей в общественной жизни, улучшение их физического и эмоционального состояния. Турнир по ловле рыбы стал отличной возможностью для участников не только продемонстрировать свои навыки, но и укрепить социальные связи, обменяться опытом и просто насладиться общением на свежем воздухе.

Утро турнира началось с регистрации участников и инструктажа по правилам соревнований. Каждая команда, состоящая из опытных рыбаков и новичков, была полна энтузиазма и готова к борьбе за призовые места. Участники обсуждали стратегии ловли и делились секретами успешной рыбалки, создавая дружескую атмосферу.

Турнир проходил в нескольких категориях, включая ловлю на поплавочную удочку и спиннинг. Погода была идеальной для рыбалки: солнечный день с легким ветерком способствовал хорошему настроению. Азарт соревнований наполнил атмосферу: каждый участник стремился поймать как можно больше рыбы, а зрители активно поддерживали своих фаворитов.

Особое внимание привлекали моменты, когда участники вытаскивали свои уловы. Каждая пойманная рыба вызывала бурю эмоций — радость победителей и легкое разочарование у тех, кому не удалось поймать трофей. Однако главное — это не только победа, но и удовольствие от процесса общения и совместного времяпрепровождения.

По завершении соревнований состоялась церемония награждения. Директор комплексного центра «Луховицкий», Анатолий Иванович Сухогузов выразил слова благодарности участникам турнира и подчеркнул, как важно проводить подобные мероприятия для граждан старшего поколения. Все участники получили памятные дипломы и призы, а победители были отмечены специальными кубками.

Результаты турнира:

1 место — г. Луховицы;

2 место — г. Зарайск;

3 место — г. Озеры.

Турнир по ловле рыбы «Рыбная фиеста» стал не просто соревнованием, а настоящим праздником активного долголетия. Участники из разных округов Подмосковья смогли объединиться ради общей цели — поддержания здоровья и активного образа жизни. Такие мероприятия способствуют укреплению социальных связей и созданию позитивной атмосферы среди людей старшего возраста.

«Мы надеемся, что подобные турниры будут проводиться и в дальнейшем, вдохновляя участников на новые достижения и активное участие в жизни общества!» — поделилась заведующий отделением «Активное долголетие», Цыганова Анастасия.

В ведомстве дополнили, что подробную информацию о проекте «Активное долголетие» можно узнать по адресу: г. Луховицы, ул. Советская, стр. 9Б, телефон для справок +7(49663)2-15-24.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.