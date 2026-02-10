Долголеты Орехово-Зуевского округа побывали в музее «Чай с вареньем» в Ликино-Дулеве
Фото - © Социальный центр «Орехово-Зуевский»
Участники проекта «Долголетие» из деревни Давыдово и города Куровское Орехово-Зуевского округа 9 февраля посетили Трогательный музей «Чай с вареньем» в Ликино-Дулеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В музее для гостей провели театрализованное представление, посвященное традициям чаепития на Руси. Сотрудницы рассказали о старинных обычаях и поверьях, связанных с этим напитком, а также о том, как чай стал частью российской культуры.
Посетители попробовали необычное «жареное варенье» по старинному рецепту. После дегустации для участников организовали игру «Угадайка», где они проверили свои знания о русских традициях.
Ранее участницы проекта «Мамино время» из Орехово-Зуева побывали на экскурсии в музее Дулевского фарфорового завода — одном из старейших предприятий отрасли в России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.