Долголеты Лыткарина приняли участие в форуме «Активное долголетие в Подмосковье»

В четверг в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной состоялся областной форум «Активное долголетие в Подмосковье». Долголеты из соццентра «Люберецкий» городского округа Лыткарино приняли участие в мероприятии, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

На площадке «Лазутинки» собралось в общей сложности около 500 гостей серебряного возраста, а также представители региональных министерств и ведомств, депутаты самого разного уровня, а также Уполномоченный по правам человека в Московской области. В этом году проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» исполнилось 5 лет.

Танцы и зумба — фитнес под руководством инструктора программы ZUMBA Fitness Ольги Шендрик, мастер-классы по Джампингу, рукоделию, рисованию, марафон скандинавской ходьбы, спортивная разминка, танцы, полевая кухня и много другое, порадовали, наполнили энергией и положительными эмоциями наших долголетов.

В ходе мероприятия для представителей старшего поколения работали самые разные активности и площадки, где каждый мог найти себе занятие на любой вкус.

Яркие впечатления, приятные положительные эмоции, заряд бодрости — лучший подарок для всех участников проекта.

Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В рамках проекта проходят не только экскурсионные программы, но и спортивные, творческие и иные бесплатные мероприятия, направленные на поддержание активного образа жизни среди жителей пожилого возраста.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.