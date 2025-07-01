В Луховицах стартует сезон ремонта подъездов в июле

На территории округа Луховицы с июля стартует сезон ремонта подъездов. В перечень вошли 10 домов по городу и сельским территориям. Это те адреса, по которым от жильцов поступали жалобы и обращения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В планах — обновление 20 подъездов. Работы распланированы до октября, состоятся они по губернаторской программе «Мой подъезд».

Как отметил заместитель главы округа Дмитрий Емельянов, работы будут проведены силами «Луховицкой управляющей компании ЖКХ» при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и местной администрации.

При этом он подчеркнул, что условием участия в программе стало согласование перечня работ и цветового оформления с жильцами.

«По каждому подъезду состоится обновление входной группы, который включает в себя ремонт козырька, ступеней и дверей. Рабочие уберут провода в короб, заменят оконные блоки и осветительные приборы на энергосберегающие светильники. Еще программа предусматривает ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, оконных и дверных откосов, штукатурку, замену почтовых ящиков и покрытий полов первого этажа из керамических плиток, ремонт стен и потолков, покраску поручней и ограждений», — пояснил Емельянов.

Адресный перечень:

город Луховицы, второй Новый проезд, дом 4 — подъезды 1, 2, 3;

город Луховицы, улица Жуковского, дом 25а — подъезд 1;

город Луховицы, улица Жуковского, дом 33 — подъезд 2;

город Луховицы, улица Жуковского, дом 37а — подъезд 1;

город Луховицы, улица Мира, дом 37 — подъезд 3;

поселок Фруктовая, улица Вишневая, дом 1 — подъезды 1, 2, 3, 4;

поселок Белоомут, улица Новая, дом 29 — подъезды 1, 2;

поселок Сельхозтехника, дом 21 — подъезды 1, 2, 3;

поселок Красная Пойма, улица Школьная, дом 15а — подъезды 1, 2;

поселок Красная Пойма, улица Школьная, дом 17а — подъезды 1, 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.