В Жуковском прошло открытое занятие по цифровой грамотности
Фото - © Единая Россия г.о. Жуковский
Открытый урок по цифровой грамотности для пожилых людей состоялся на территории городского округа Жуковский при поддержке проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В рамках занятия актив муниципального отделения партии «Единая Россия» и волонтеры «Молодой Гвардии» рассказали присутствующим о базовых правилах пользования компьютером и телефоном, а также основных мерах предосторожности при использовании цифровых технологий и интернет ресурсов.
«Мы на регулярной основе проводим подобные занятия, чтобы привлечь широкий круг людей пожилого возраста к изучению современных технологий, поскольку возможность использовать цифровые ресурсы способствует социализации и повышению качества жизни старшего поколения», — сказала исполняющая обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии», организатор мероприятия Елизавета Федорова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.
Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.