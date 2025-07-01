сегодня в 15:56

В Жуковском прошло открытое занятие по цифровой грамотности

Открытый урок по цифровой грамотности для пожилых людей состоялся на территории городского округа Жуковский при поддержке проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках занятия актив муниципального отделения партии «Единая Россия» и волонтеры «Молодой Гвардии» рассказали присутствующим о базовых правилах пользования компьютером и телефоном, а также основных мерах предосторожности при использовании цифровых технологий и интернет ресурсов.

«Мы на регулярной основе проводим подобные занятия, чтобы привлечь широкий круг людей пожилого возраста к изучению современных технологий, поскольку возможность использовать цифровые ресурсы способствует социализации и повышению качества жизни старшего поколения», — сказала исполняющая обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии», организатор мероприятия Елизавета Федорова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.