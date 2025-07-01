В Подмосковье обустроили 40 новых остановочных павильонов

Дорожники построили 40 новых остановок в 15 городских и муниципальных округах Московской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для повышения комфорта жителей Подмосковья дорожники до конца года построят еще 60 новых остановок с павильонами, а также обновят 50 павильонов — старые заменят на новые. В населенных пунктах устанавливают павильоны типа «Городской стандарт», а вне населенных пунктов — типа «Межгород», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, павильоны типа «Городской стандарт», изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца, появились на улице Светлой в Красногорске, а также на улице Ленина в Лобне.

За пределами городов специалисты установили павильоны «Межгород» из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом: в деревне Лисьи Норы м. о. Луховицы, в селах Новый Быт м. о. Чехов и Гора Орехово-Зуевского г. о., в деревне Соколово г. о. Щелково, в деревне Жучата м. о. Егорьевск и в поселке Гидроузел Рузского м. о.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.