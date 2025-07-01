Спортсмен Подольска взял серебро на Всероссийском турнире по нацвидам спорта

Спортсмен из Подольска Валентин Кузнецов завоевал серебро на Всероссийском турнире по национальным видам спорта, посвященный памяти Заслуженного учителя Республики Дагестан Магомеда Айгунова. Он отличился в гиревом спорте с рывком одной рукой 32 килограмма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Москве в День молодежи состоялся масштабный Всероссийский турнир. Соревнования проводились в разных спортивных дисциплинах, включая подтягивание, бег на 100 и 1000 метров, прыжки в длину с места, перетягивание каната, метание гири. В турнире участвовали более 200 спортсменов из Дагестана, Ингушетии, Чечни, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, а также Азербайджана. Первое общекомандное место заняла московская команда «Стройка».

Участники состязались в легкой атлетике, перетягивании каната, гиревом спорте, воздушно-силовой атлетике, традиционном народном метания камня или гири весом 16 килограмм.

Первое общекомандное место заняла московская команда «Стройка» под руководством заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Магомеда Якубова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.