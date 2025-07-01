Онкологическое заболевание у собак может появиться из-за курящих хозяев

Домашние собаки, живущие с курящими хозяевами, находятся в группе риска возникновения онкологического заболевания. Об этом заявил ветеринар высшей категории Михаил Шеляков, пишет RT .

По словам Шелякова, здоровье питомцев серьезно страдает, когда они находятся в помещении, где курят.

«Курение хозяина, несомненно, пагубно отражается на здоровье животных, которые находятся в накуренной комнате. Есть даже такой в медицине термин — пассивное курение. Оно считается для людей ничуть не менее опасным, чем активное», — рассказал ветеринар.

Специалист также добавил, что угрозу для животных представляют не только сигаретный дым, но и различные ароматические добавки, содержащиеся в табачных изделиях. Эти вещества могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний у собак.

Ветеринар также напомнил, что запахи, приятные для людей, могут вызывать сильную аллергию у питомцев. Курение рядом с животными способно не только спровоцировать немедленную аллергическую реакцию, но и оказать долгосрочное негативное воздействие на их здоровье.