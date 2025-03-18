Долголеты Котельников научились распознавать мошеннические схемы

В клубе «Активное долголетие» в Котельниках прошла познавательная лекция на тему «Защита от мошеннических действий». На лекции обсудили наиболее актуальные вопросы по теме защиты от мошенничества, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники узнали о многих важных аспектах. Во-первых, это защита от мошеннических действий, связанных с оформлением кредитов. Были раскрыты правила оформления запрета на оформление кредитов через портал «Госуслуги», что поможет избежать неприятных ситуаций. Во-вторых, запрет на действия с недвижимостью без личного присутствия. Участники узнали о том, как защитить свои права и имущество от возможных злоупотреблений.

Также поговорили о защите персональных данных и предотвращении взлома личного кабинета «Госуслуг». Обсуждались меры, которые помогут сохранить конфиденциальность и защитить личные данные от киберугроз.

Кроме того, лекторы представили различные схемы мошенничества и поделились советами по их предотвращению.

Участие приняли 20 человек, среди которых самым старшим был 85-летний участник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.