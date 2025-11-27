Долголеты Каширы продолжают занятия скандинавской ходьбой

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира не позволяют осенней погоде помешать активному пополнению своей жизни. Они с удовольствием продолжают заниматься скандинавской ходьбой в городском парке, несмотря на дождь и прохладу. Эти прогулки стали важной частью их регулярного отдыха и поддержания здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особенно приятно пройти несколько километров по парку или лесу именно осенью. Яркие листья, шелест ветра и свежий воздух создают уникальную атмосферу, наполняющую сердце радостью и внутренним спокойствием. В такие моменты особенно ощущается единение с природой и возможность расслабиться после насыщенного дня.

Поддерживая физическую активность, участники укрепляют здоровье, сохраняют бодрость и отличное настроение. Осенний лес и тишина парка делают каждую прогулку особенной, а совместные тренировки предоставляют отличную возможность пообщаться и почувствовать поддержку от единомышленников.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любую тренировку в Кашире можно по телефону: 8 (496) 692-81-47. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.