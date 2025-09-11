Долголеты Каширы посетили фестиваль «Православная Русь, хлебосольная матушка!»

В Московской области состоялся фестиваль «Православная Русь, хлебосольная матушка», который собрал участников из городских округов региона: Долгопрудного, Лобни, Мытищ, Химок, Реутова, Черноголовки, Талдома и Видного. Мероприятие не обошли стороной и каширские долголеты — ансамбль русской песни «Родные напевы» под руководством Анастасии Буздиной принял участие в Фестивале среди старшего поколения в номинации «Песенный флешмоб», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Красочное и ритмичное выступление наших артистов было наполнено душевной теплотой и искренностью, что особенно тронуло зрителей. Профессионализм музыкантов, гармоничное звучание голосов и выразительная хореография создали атмосферу настоящего праздника народной музыки. Зрители по достоинству оценили высокий уровень мастерства и артистизм коллектива, исполнившего традиционные русские песни с особым чувством и уважением к культурному наследию.

Это мероприятие стало ярким примером не только сохранения и популяризации национальной культуры, но и важным шагом в укреплении духовных традиций среди старшего поколения. Фестиваль объединил людей разных городов, подарив им возможность прикоснуться к истокам русского музыкального искусства и ощутить единство через музыку и творчество. Такие встречи способствуют поддержанию культурной памяти и передаче ее новым поколениям, что особенно ценно в современном мире перемен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.