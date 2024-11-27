Долголеты Каширы посещают занятия по йоге смеха

Для участников губернаторского проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира прошло открытое мероприятие по йоге смеха. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сертифицированный тренер по йоге смеха Елена Данилевская продемонстрировала несколько дыхательных техник, которые заставляют улыбаться, рассказала о правилах улыбки, научила веселому нейро-танцу и зарядила хорошим настроением.

Йога смеха для участников «Активного долголетия» проходит каждый понедельник 15:00 и каждый четверг в 10:00 по адресу: мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 18.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписание занятий можно по ссылке: https://dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.