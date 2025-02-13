12 февраля долголеты из Талдома приняли участие в спортивно-развлекательном мероприятии «Зимние забавы», который проходил на базе отеля «Дмитров Гольф Резорт», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состязаниях на скорость, ловкость, эрудированность, командную сплоченность приняли участие долголеты из Дмитрова, Талдома, Лобни, Волоколамска, Ивантеевки, Подольска, Люберец, Одинцово, Долгопрудного и Наро-Фоминска.

Спортивные эстафеты, мастер-класс по приготовлению глинтвейна и развлекательная программа позволили участникам проявить свои навыки и креативность. Фотозоны добавили веселья, позволяя запечатлеть яркие моменты этого дня.

«Зимние забавы» для долголетов стали настоящим праздником активности и общения.

Такое мероприятие не только способствовало физической активности, но и укрепило социальные связи между участниками, подарив им радость общения и новые знакомства.

Зимние забавы стали отличным примером того, как можно активно проводить время и получать удовольствие от жизни в любом возрасте.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.