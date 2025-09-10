Долголеты из села Кудиново с посетили Котельники

Жители «серебряного» возраста, участники губернаторского проекта «Активное долголетие» из села Кудиново посетили городской округ Котельники. Поездка позволила гостям познакомиться с ключевыми достопримечательностями муниципалитета. Программа визита включила в себя духовные, спортивные и культурные достопримечательности округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Визит началась с посещения одной из главных духовных жемчужин Котельников — Храма Казанской иконы Божией Матери. Участники экскурсии смогли не только оценить архитектурное великолепие этого места, но и погрузиться в его богатую историю. Экскурсовод рассказал гостям об этапах строительства храма, его значении для культурного и духовного развития местного общества, поделившись уникальными фактами.

Следующим пунктом программы стало посещение специализированной школы олимпийского резерва «Белка», широко известной своими достижениями в конно-спортивном направлении. Здесь участники проекта «Активное долголетие» получили возможность пообщаться с четвероногими атлетами: покормить и погладить лошадей, а также узнать от специалистов школы много нового о породах, особенностях характера, тонкостях ухода и содержания этих благородных животных.

Завершилась экскурсионная программа визитом в Музей редких музыкальных инструментов. В его уникальной коллекции представлены экспонаты из разных стран и эпох, каждый из которых имеет свою собственную историю. Гости смогли оценить многогранность мирового музыкального наследия и получить яркие эстетические впечатления.

Поездка оставила у представителей «Активного долголетия» из Кудиново массу положительных эмоций и новых впечатлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.