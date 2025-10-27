Долголеты из Орехово-Зуевского округа освоили дайвинг

сегодня в 13:48

Участники проекта «Активное долголетие» продолжают реализовывать челлендж «Бери от жизни все!» — на этот раз они попробовали себя в подводном плавании. В бассейне Дворца спорта «Восток» Орехово-Зуевского округа прошло первое погружение с аквалангом. Под руководством инструктора долголеты освоили базовую технику безопасности и надели полное снаряжение весом более 10 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гидроневесомость подарила участникам непередаваемые эмоции.

Пробное погружение совершили под руководством инструктора — Яны Ярошевской, руководителя отделения подводного плавания МОО «ВПК «Десантники Орехово-Зуевского округа».

«Это как побывать в космосе, под водой абсолютно не чувствуешь веса. Не зря космонавты тренируются в воде. Ощущения нереальные!» — поделилась впечатлениями Татьяна Терзи.

Ранее участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуевского округа прошли мастер-класс по мотокроссу под руководством Юлии Беловой, чемпионки России и многократного призера всероссийских соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.