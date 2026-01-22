Долголеты из Люберец осваивают цифровые технологии на занятиях «Умный гаджет»

Более 50-ти участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» из Дзержинского городского округа Люберцы посещают занятия «Умный гаджет». Они проходят в Центральной городской библиотеке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В топе самых частых вопросов, с которыми приходят люди пенсионного возраста, — как записаться на прием к врачу с помощью мобильного телефона, как пользоваться Яндекс-картами, на каких ресурсах найти афиши досуговых мероприятий, как приобрести билеты в театр», — рассказал ведущий проекта «Умный гаджет», библиотекарь I категории ЦБС г. Дзержинский Олег Пестов.

Он отметил, что на занятиях также можно получить ответы на вопросы, связанные с компьютерными программами, мобильными приложениями.

Пристальное внимание уделяют на уроках теме цифровой безопасности.

«Объясняю пожилым людям, как действуют современные мошенники и как не попасться на их уловки, как важно не доверять свои персональные данные и пароли», — добавил Олег Пестов.

Консультации «Умный гаджет» проходят в Центральной городской библиотеке Дзержинского (ул. Томилинская, 20а) по средам с 11.00 до 12.00 на безвозмездной основе.

Напомним, на базе ЦБС долголеты также могут посетить занятия по дыхательной гимнастике и литературную студию «В поисках рифмы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.