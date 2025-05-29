Долголеты из Котельников побывали в Ленинском округе

Участники программы «Активное долголетие» из городского округа Котельники совершили поездку в Ленинский городской округ, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первым пунктом назначения стали «Хлебные традиции», где долгожители окунулись в мир ароматной выпечки. Под чутким руководством опытных мастеров они приняли участие в мастер-классе по изготовлению булочек. Каждый смог почувствовать себя настоящим пекарем, создавая своими руками вкусные шедевры.

После кулинарных изысков группа отправилась в село Быково, чтобы посетить Храм Владимирской Иконы Божией Матери.

Экскурсия предоставлена бесплатно от министерства культуры и туризма Московской области, в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Приняли участие 38 человек, самому старшему из которых 86 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» отметил важность развития клубов «Активное долголетие». По его словам, они не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и помогают старшему поколению его вести.