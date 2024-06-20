Долголеты из Каширы посетили Коломну

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира посетили Коломну. Началась экскурсия с историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль», где все желающие могли прогуляться по его территории и познакомиться с историей памятников и храмов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Также жители Каширы посетили с экскурсией Богородице-Рождественский Бобренев мужской монастырь — один из старейших на русской земле.

Проект «Активное долголетие» реализуется в городском округе Кашира и во всем Подмосковье по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря проекту люди старшего поколения имеют возможность путешествовать по разным уголкам Подмосковья, знакомиться с достопримечательностями, наслаждаться красотами природы, познавать новое.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.