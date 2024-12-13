Долголеты из Ивантеевки взяли первенство в двух номинациях областного конкурса

В конкурсе приняли участие творческие объединения 24 клубов и отделений «Активного Долголетия» городских округов Московской области. Конкурс проходил в три этапа, жюри конкурса определило победителей, которые были приглашены на торжественную церемонию награждения.

«Праздничная атмосфера царила на мероприятии, поразили живые скульптуры в стиле героев 19 века. Понравились нашим участникам и ручные работы молодых инвалидов «Академия мастеров», для любителей рукоделия работало творческое кафе, где каждый мог изготовить сувенир к предстоящим праздникам», — поделилась впечатлениями заведующая активного долголетия Светлана Гончарова.

В торжественной атмосфере конкурсанты-победители принимали заслуженные награды.

По итогам конкурса отделение «Активное долголетие» города Ивантеевки было лучшим в двух номинациях: лучший клуб «Активное долголетие»; по итогам народного голосования — хор «Благолетие».

«Это наша с вами победа — уважаемые участники, волонтеры и специалисты отделения! Большое спасибо учредителям конкурса за праздник», — прокомментировала руководитель Комплексного центра Ольга Солнышкина.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.